‘Dünyanın en akıllısı’ öğrencilerle buluştu

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İskenderunTeknik Üniversitesi (İSTE) vize sınavları öncesi öğrencilerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla, 54. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında, 'Sadece Aptallar 8 Saat Uyur', 'Ben Dünyanın En Akıllı İnsanıyım', 'Kafa' gibi kitapların yazarı Erdal Demirkıran'ı konuk etti. Dünyanın en akıllı insanı olarak lanse edilen Demirkıran, yetenekli gençlere keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli söyleşi öncesi Erdal Demirkıran adına İSTE Kampüsü'nde dikilen ağacın sertifikasını ve İSTE hatırasını hediye etti. Bir üniversiteyi 'üniversite' yapanın, öğrenciler olduğunun altını çizen Demirkan "Üniversiteden birkaç başarılı isim çıkınca, o üniversite dünyanın en başarılı üniversitelerinden biri gibi görülüyor. Siz mezun olduktan sonra başarılı işlere imza atarsanız, üniversiteniz de başarılı olmuş demektir" diye konuştu.