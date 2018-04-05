Gaziantep karatecileri ağırladı

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Müsabakalarda 59 ilden bin 260 erkek, 944 kız sporcu mücadele etti. Uşak ekibi Karate Özlem Spor Kulübü'nün en çok madalya kazanan kulüp olduğu şampiyonada, genel klasmanın zirvesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer aldı. Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Uşak Karate Özlem Spor Kulübü, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü dereceye girdi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türk sporunda kalitenin her geçen gün arttığını belirterek, "Gaziantep'te muhteşem bir şampiyona izledik. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.