Genç üreticiler tarımda verimliliği artıracak

Siirt'te Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında düzenlenen fıstık yetiştiriciliği ve asma yetiştiriciliği kursunun ikinci etabı başladı. Kursta fidan dikiminden, hasadına kadar yapılan arazi seçimi, fidan üretimi, toprak işleme, gübreleme, zirai mücadele ve sulama konularında bilgiler paylaşıldı. Konuyla ilgili bilgi veren proje koordinatörü Çağdaş Can Toprak, Siirt'te tarımı yaygınlaştırmak ve genç üreticiler yetiştirmek için açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"KURSLAR ÜRETİMİ ARTTIRACAK"

Tarımda daha fazla üretim elde etmek ve üretimi sürdürebilmek için kursların yararlı olacağını dile getiren Toprak, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan tarımsal nüfus gençleşiyor projesinde il ve ilçelerde bu konuyla ilgili çalışma başlattık. Bir yıl sürecek olan proje kapsamında Siirt fıstığı yetiştiriciliği, küçük ve büyük baş hayvancılık, asma yetiştiriciliği arıcılık konularında ilimizde ve ilçemizde yaşayan sigortasız vatandaşlara yönelik eğitimler verilmektedir. Vatandaşlarımıza günlük 25 TL yevmiye ve genel sağlık sigortası yapılmaktadır. Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında birinci etabı 22 kursiyerle sonlandırdık. Bu kursiyerlerimiz Siirt fıstığı yetiştiriciliği eğitimini aldılar. Şimdi de ikinci etaptayız. Asma yetiştiriciliği kursuna 15 vatandaşımız devam ediyor. Genç çiftçilerimiz asmalarda uygulamalı bir şekilde teorik ve pratik eğitimler almaya devam ediyorlar" dedi.

"GENÇ ÜRETİCİLERE FAYDALI OLACAK"

Siirt Üniversitesi kampüs bahçesinde kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini ve bu tür kursların genç üreticilere faydalı olacağını anlatan Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halis Seyfettin Atlı ise şunları kaydetti:

-"Uygulama bahçesinde 20 kursiyere bağ yetiştiriciliği, fıstık yetiştiriciliği hakkında bilgiler veriyoruz. Uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Şu anki bağ ve bahçelerimizdeki zararlı otlar ve obur temizliği çalışmalarını görüyoruz. Burada obur temizliğiyle bağlarımıza daha faydalı olmak istiyoruz ve daha güçlü sürgünler oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Bu dönemde bağlarımızda bu omur temizliği mutlaka yapılması lazım. Aynı zamanda bağ sürüm zamanıdır. Ot mücadelesi nem kontrolü bakımından önemli. Fıstık bahçelerimizde de çiçeklenme zamanı çiçeklenmenin önemi hakkında bilgiler veriyoruz. Çiçeklenmede çiçekleri tanımaları erkek ağaç, dişi ağaç ayrımı yapmaları. Bahçeler kurulurken dikkat edilmesi gereken hususları anlatıyoruz. Daha çok uygulamalı ve salonda yapılan eğitimlerle kursiyerlerimiz yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu çalışmaların faydalı oluşu kanısındayız. Çünkü bahçedeki uygulamalar bizzat kursiyerlerimize yaptırılarak daha faydalı olmakta. Siirt'te fıstık üretimimiz çok az 15 ile 20 bin ton arasında bir üretimimiz var. Bunun artırılması lazım. Bu uygulamalı kursların genç üreticilere çok faydalı olacağı kanısındayız. Çünkü atadan deden görme sistemlerden vazgeçmeleri lazım. Özellikle sulamanın yapılması lazım. Burada gördüğünüz gibi sulama yapılarak yetiştiricilik yapılıyor. Sulama yapılınca verim iki üç misli artabiliyor. Sulamanın üretime dahil edilmesi için bizzat görerek eğitimler veriliyor. Bu kurslar genç üreticilere çok faydalı olacaktır."