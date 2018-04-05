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Kahraman ve gazi şehir arasında şehitler köprüsü

li ve lı şehit polislerin yakınları, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan program kapsamında bir araya geldi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Kahraman ve gazi şehir arasında şehitler köprüsü
li ve lı şehit polislerin yakınları, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta buluştu. Düzenlenen program kapsamında Kültür Park'ta bir araya gelen şehit yakınları, Kurtuluş Panorama Müzesi'ni gezdi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, hazırladıkları program sayesinde şehit yakınlarının tanışmalarını ve acılarını paylaşmalarını hedeflediklerini söyledi. İki kent arasında şehitler köprüsü kurduklarını ifade eden Özkan, "Etkinliğimizde Gaziantep'te yaşayan şehit polislerin yakınları ile Kahramanmaraş'ta yaşayan şehit polis yakınlarını bir araya getirdik. Aynı acıyı, aynı derdi paylaşan bu kişilerin bir arada olmaları ve birbirlerini tanımaları bizim için çok önemlidir. Bizler Gaziantep ile kardeş şehiriz. Gaziantep'ten gelen misafirlerimize Kahramanmaraş'ın tarihi yerlerini gezdireceğiz" diye konuştu.

MORAL VERİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman da şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getirerek, "Şehit aileleri her zaman bizimle beraber. Biz kocaman, büyük bir aileyiz ve hep beraber daha güçlüyüz" dedi. 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın eşi Orkide Çakır ise bu programların kendilerine moral verdiğini ve motive ettiğini dile getirerek, şehit olan eşlerinin kendilerine kocaman ve büyük bir aile bıraktığını belirtti.
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Kahraman ve gazi şehir arasında şehitler köprüsü
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