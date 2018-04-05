Kemikler bulundu etler ortada yok

Adana
'da
bir at arabasının römorkunda çok sayıda at ve eşeğe ait kemikler bulundu. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, etlerin nerelere satıldığını araştırıyor. Olay merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş iki kişinin at arabasının römorkunda kesilmiş at ve eşek etlerini taşıdığını gördü. Vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kanalın kenarında bulunan at arabası römorkunun üzerinde at ve eşek kemikleri ile derilerine rastlarken, kaçmaya çalışan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis, kemiklerin ortadan kaldırılması için zabıta ekiplerini aradı. Olay yerine dozerlerle gelen ekipler boş arazide kuyu açarak kemikleri gömdü. Bu arada polis ve zabıta ekipleri at ve eşek etlerinin nerelere satıldığını ya da götürüldüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da geçtiğimiz aylarda da aynı bölgede çok sayıda kesilmiş at ve eşekleri bulunmuştu.