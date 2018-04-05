Mehmetçiğin kurtardığı Afrinli çocuk iyileşiyor

Afrin'de
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bir binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu enkaz altında kalan ve Mehmetçik tarafından yaralı olarak kurtarılan 10 yaşındaki Delcin Hasan, tedavi gördüğü Gaziantep
'te hızla iyileşiyor. Ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen
Hasan, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı. Karaciğeri hasar gören, kemikleri kırılan küçük kızı, hastane personeli de yalnız bırakmıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra okuluna kaldığı yerden devam etmek isteğini dile getiren Hasan, "Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle burada ilgileniyorsunuz" dedi. Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güven Fincan da Delcin Hasan'ın sağlığına kavuşması için gereken bütün tedavileri gerçekleştirdiklerini ifade etti. ASKER YARDIM EDİYOR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Selcan Türker Çolak da Delcin Hasan'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavi süreci tamamlandıktan sonra taburcu edileceğini aktardı. Delcin Hasan'a refakat eden akrabası Ayşe Ahmet, Türk askerlerin bölge halkına sürekli yardımda bulunduğuna dikkati çekti.