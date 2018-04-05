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’nin Bocce şampiyonları

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Osmaniye’nin Bocce şampiyonları
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldızlar Bocce İl Şampiyonası'nda dereceye girenler madalya ve kupalarını aldı. Yıldızlar kategorisinde kız ve erkek takımı olmak üzere 48 okul takımı ve 192 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yıldız Kızlarda Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu, Özel Kadirli Çukurova, Ellek Şehit Necmettin Yıldız İlkokulu ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu; yıldız erkeklerde ise Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu, Remzi Özer YİBO ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu dereceye girdi.
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Osmaniye’nin Bocce şampiyonları
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