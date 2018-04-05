Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şanlıurfa Siverek’te otomobil takla attı: 4 yaralı

Siverek’te otomobil takla attı: 4 yaralı

’nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen da aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:15
Şanlıurfa Siverek’te otomobil takla attı: 4 yaralı

, Siverek Karacadağ karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin K. ile birlikte araçta bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa Siverek’te otomobil takla attı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN