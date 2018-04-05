Siirt Valisi Atik, şehit yakınlarını ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Beraberinde, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile Ekmekçiler köyüne geçen Atik, Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen güvenlik korucularının yakınlarıyla görüştü.

Acılı ailelere başsağlığı dileyen Atik, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Atik, "Şehitlerin intikamı kısa süre alındı, kanları yerde bırakılmadı." dedi. Okunan duaların ardından Atik ve beraberindekiler köyden ayrıldı.

Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe ile Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.