Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sınav haftasında çorba belediyeden

Sınav haftasında çorba belediyeden

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Sınav haftasında çorba belediyeden
Belediyesi tarafından Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde sınav haftası dolayısıyla öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba ikram ediliyor. Sosyal belediyecilik örneği teşkil eden bir belediyecilik kavramıyla çalıştıklarını belirten Başkan Rifat Özkan çoluk çocuk, genç yaşlı toplumun her kesimini düşünerek hizmetlere imza attıklarını söyledi. Başkan Özkan, sınav haftası boyunca 19.00-20.00 saatleri arasında Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba ikramında bulunulduğunu söyleyerek tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınav haftasında çorba belediyeden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN