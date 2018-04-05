Sınav haftasında çorba belediyeden

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde sınav haftası dolayısıyla öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba ikram ediliyor. Sosyal belediyecilik örneği teşkil eden bir belediyecilik kavramıyla çalıştıklarını belirten Başkan Rifat Özkan çoluk çocuk, genç yaşlı toplumun her kesimini düşünerek hizmetlere imza attıklarını söyledi. Başkan Özkan, sınav haftası boyunca 19.00-20.00 saatleri arasında Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba ikramında bulunulduğunu söyleyerek tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.