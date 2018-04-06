24 yıl hapis cezası alan kadın yakalandı

Adana'da 'fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek' gibi suçlardan 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Kiraz Coşğun (41) yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın Tarsus Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi. Konya'da gerçekleştirilen ahlak operasyonunda gözaltına alınan Coşğun, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Mahkeme Çoşğun'u 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza Yargıtay tarafından onandığı halde Coşğun teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün kızını görmek için Adana'ya gelebileceğini düşünerek hazırlık yaptı. Firari hükümlü, Yeşiloba Mahallesi'nde yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU