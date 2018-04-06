3 kız kardeşin öğretmenlik hasretine, kreş açan diğer kardeşleri son verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) eğitim alan 3 kız kardeşin dayanışması herkese örnek oldu. Okullarında başarılı olmalarına rağmen ailelerin okumalarına karşı çıkarak üniversiteye göndermediği Leyla Çam (38), Fatma Kurt ve Hatice Kayar 2016 yılında 'Okul Öncesi Öğretmenliği' eğitimini tamamlayan en küçük kardeşleri Gönül Çam'ın yönlendirmesiyle GASMEK'in kurslarına giderek sertifika aldı. Gönül Çam ve erkek kardeşleri Mustafa Çam, hayallerindeki kreşi açarak okuyamayan ablalarına görev vererek içlerinde kalan okuma hasretine yıllar sonra son verip herkese örnek oldu.



"ABİM İLE BERABER KARDEŞLERİMİZE ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Abisiyle beraber kardeşlerine öncülük etmeye çalıştıklarını vurgulayan Okul Öncesi Öğretmeni Gönül Çam, "5 kardeşin en küçüğüyüm. Ablalarım okuyamadı. Annem babam istemesine rağmen dedelerim karşı çıkmış. Ama ben ve abim okuduk ve diğer kardeşlerimize öncülük ediyoruz. İçlerinde kalan okuma sevdasını bir nebze olsa gideriyoruz. Onlara okulumuzda iş pozisyonu vererek çalışmalarını sağlıyoruz. Onlar üniversite okuyamadıkları için bu alanda eğitim alamadılar. Burada da GASMEK yardımımıza koştu. Ablalarım burada aldığı eğitimle sertifikalarını aldı" dedi.



"ARTIK ABLALARIM EĞİTİMLİ KADINLAR"

Mustafa Çam ablalarının da artık eğitimli kadınlar olduğunu belirterek, "Böyle bir okul kurmak ailemi bir arada tutmak için ilk adım olacaktı. Kız kardeşim Gönül de üniversiteden mezun olduktan sonra oturup karar aldık. Kardeşlerim okuyamadılar, aile büyüklerimiz izin vermedi. Biz 5 kardeşiz, evin tek erkek çocuğuyum. Ablalarım okuyamadı. Ben ve küçük kız kardeşim Gönül okuduk. Bunun adil olmadığını düşündük. Bu süreçte aklımıza GASMEK geldi. Onlarda bize ciddi fikirler ve destek verdi. Kardeşlerim bu kurumda çalışabilmesi için eğitim şarttı. Bu şartı da GASMEK bize sağladı. Ablalarım çocuk bakımıyla ilgili kurslara katılarak sertifikalarını aldı. Artık onlarda eğitimli kadınlar ve kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Ablalarım ilkokul mezunu da olsa önlerine fırsat çıktığında neler yapabileceklerini gösterdi. Okulumuz 4 katlı 8 sınıfımız var. Sınıflarımızı atölye, atölye düzenledik. Bizim temel sloganımız her öğrenci keşfedilmeye hazır bir yıldızdır. Bu süreçte bizim okumamız için ailemizi ikna eden aile üyemiz Selda Çam'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"İÇİMDE HEP BİR OKUMA HASRETİ KALDI"

38 yaşındaki Leyla Çam içinde hep bir okuma aşkı kaldığını söyleyerek, "Aile büyüklerimiz özellikle kız çocuklarının okuyamayacağı bir döneme denk geldik. Büyüklerimize karşı gelemedik, okuyamadık ama okumak hep içimizde kalmıştı. Yıllar sonra kardeşlerimin de yönlendirmesiyle GASMEK kursuna gittik ve önüme gelen fırsatı değerlendirdik. Oradaki hocalarıma çok teşekkür ederim. Sağ olsun erkek kardeşim ve kız kardeşim okumuştu. Kreş açtılar bize de burada görev verdiler burada çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hatice Kayar iki kardeşlerinin kendilerine öncülük ettiğini belirterek, "Aslında biz hep okumak istedik ama okuyamadık kısmet değilmiş. Sağ olsun iki kardeşim bana öncülük etti. İçimizde kalan okuma sevdasını dışa vurdular. Burada bir kreş açtılar bize de burada çalışma imkanı sundular. Bizde GASMEK'e giderek eğitimimizi aldık, sertifikamızı aldık. Bize bu fırsatı sunan iki kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. GASMEK'teki hocalarımdan da Allah razı olsun, bize çok şey öğrettiler" diye konuştu.



"EV HANIMIYDIM ÇALIŞAN KADIN OLDUM"

Fatma Kurt ev hanımlığından çalışan kadın olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bize örnek oldu. Ona bakınca kadınların neler başarabileceğini gördük. Şu anda biz sertifikamızı aldık, eğitimimize halen devam ediyoruz. Okumayı çok istedim ama maalesef aile büyüklerimiz kız çocuğu okumaz dedi. Derslerim de çok iyiydi ama okuyamadım. Biz kardeşler olarak kız çocuklarının okuduğunda neler başarabileceğini gösterdik" dedi.

GASMEK'te Çocuk Gelişimi öğretmenliği yapan Merve Ulukuş, 3 yıldır GASMEK'te çocuk gelişimi alanında eğitimler verdiklerini ve bu kardeşlerin kendilerine gelerek kursa yazıldığını, üçünün de çok çalışkan, azimli ve başarılı olduğunu söyleyerek, herkesi GASMEK'in ücretsiz olan kurslarına davet etti.