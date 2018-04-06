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Belediye personeline narko rehber eğitimi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Belediye personeline narko rehber eğitimi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı eğitmenler, çalışanlarına Narko Rehber eğitimi verdi. Tarsus Belediyesi'nde ikincisi düzenlenen Narko Rehber eğitimine zabıta çalışanları ve belediye çalışanları katıldı. Eğitimde ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve gelen ihbarları değerlendirmeyle ilgili bilgi veren Narko Rehber eğitmeni polis memuru Fikret Özlü, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı. Verilen eğitimde narkotik dedektör köpeği Erez'le eğitmeni polis memuru Sefa Oral, belediye çalışanlarına nasıl uyuşturucu maddeleri tespit ettiklerini uygulamalı olarak gösterdi.

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Belediye personeline narko rehber eğitimi
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