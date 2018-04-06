Cep telefonunu 7 saniyede çaldı

Olay, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Zeynettin Batan'a ait marketin önüne gelen 40'lı yaşlardaki bir şahıs, Batan'ın dükkanın arka tarafına geçtiğini fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Batan'ın masada bulunan cep telefonunu alıp koşarak kaçtı. Bir süre sonra masanın başına gelen Batan, telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Batan, telefonunun çalındığını anladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın 7 saniyede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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