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Cep telefonunu 7 saniyede çaldı

’in Kızıltepe ilçesinde bir markette işletmecinin masadan ayrıldığını gören şahıs, 7 saniyede girip çıktığı iş yerinde masadaki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:00
Cep telefonunu 7 saniyede çaldı

Olay, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Zeynettin Batan'a ait marketin önüne gelen 40'lı yaşlardaki bir şahıs, Batan'ın dükkanın arka tarafına geçtiğini fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Batan'ın masada bulunan cep telefonunu alıp koşarak kaçtı. Bir süre sonra masanın başına gelen Batan, telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Batan, telefonunun çalındığını anladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın 7 saniyede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı.
Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Cep telefonunu 7 saniyede çaldı
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