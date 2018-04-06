Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi açıldı

Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesinde Ensar Vakfının katkılarıyla yaptırılan Kütüphane ve Şehitlik Köşesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Düzenlenen törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Şehit Piyade Er Hasan Aydoğdu'nun annesi, babası ve kardeşleri, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Hakan Karayılan yaptı.

İlahi Vahyin ilk emrinin "Oku" olduğunu söyleyen Okul Müdürü Hakan Karayılan, "Bu yalnızca yazılı bir metin veya sözle bir ifadeyi okumak değil, aksine insanın yeryüzündeki konumunu ilahi kılavuz olan Kur'an'ı bakış açısı ile hayata, topluma, tabiata ve ahirete dönük bir okumadır. Bu öyle bir okumadır ki, zahirin içinde gizlenen batını okumaya, eşyanın arkasında yatan hikmeti aramaya ve onu bulmaya dönük bitip tükenmeyen bir çabadır. 'Bilgi en büyük güçtür' sözünü düstur edinmiş nesiller yetiştirmek gayreti bizden tevfik Rabbimizdendir. Bu minval üzere kütüphanemize isminin verilmesini tensip buyuran Cumhurbaşkanımıza, kütüphanemize az çok demeden bağışta bulunan bütün dostlarımıza, bilhassa çok sayıda kitap bağışı ile kütüphanemizi zenginleştiren Ensar Vakfına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurularak Ensar Vakfının katkılarıyla yaptırılan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ise, bugün on bin kitaplık bir kütüphaneyi Adıyaman'ımıza kazandırıldığını söyledi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, "Bugün Şehidimiz Hasan Aydoğdu'nun adını taşıyan çok güzel bir okulumuza Ensar Vakfının da katkılarıyla Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan kütüphanenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bizler ilk emri 'Oku' diye tebliğ edilen bir dinin mensuplarıyız. Okumaktan kasıt sadece gördüğünü geç bak manasında değildir. Burada kasıt, okuduğunu anlama, yorumlama, yaşama ve sorgulamadır. Okumanın insana kazandırdığı çok farklı şeyler vardır. Hafıza dediğimiz şey, gördüğüyle, duyduğuyla ve özellikle okuduğuyla canlı kalır ve gelişir. Sevgili gençlerimiz imam hatipte okuduğu için çok iyi bir hatip olmaları lazım, iyi bir hatip olmak içinde çok okumak lazım. Okumakla kelime dağarcığınız gelişir, kullandığınız lisanın lügatinde bulunan bütün kelimelere hâkimiyet sağlarsınız ve hitabetiniz çok iyi manada gelişir. Çok okuyan insanlar akıl değimiz şeyin Kartezyen şekli olan yani çok boyutlu düşünme, gördüğünün ötesinde ne olduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetini geliştirir. Bundan dolayı bu ülkenin geleceği sevgili gençlerimizden ricam, açılan kütüphanelerin mutlaka ve mutlaka kıymetini bilmeleridir. Bu ülkeyi inşallah bizden sonra geleceğe sizler taşıyacaksınız. Bu kütüphanemizin açılması noktasında her türlü destek ve katkı sunan Ensar Vakfına ve emeği geçen herkse çok teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan kütüphanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan Kütüphaneye yaptıkları önemli katkılardan dolayı Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu'na ve okulun ismini taşıyan Şehit Hasan Aydoğdu'nun annesi Fatma ve babası Hacı Yusuf Aydoğdu'ya birer plaket takdim etti.

Plaket takdimi sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı ve katılımcılar tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan kütüphane ile şehitlik köşesinin açılışı yapıldı.

Açılış sonrası davetliler tarafından kütüphane gezilerek, kütüphanede yer alan kitaplar incelendi.