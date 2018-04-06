Dicle’de asbestli borular değiştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların içme suyu sorunlarını çözmek için başlattığı kısmi içme suyu tesisi inşaatı yapımı işi sürüyor. Sözleşme bedeli 1 milyon 923 bin TL olan proje kapsamında 25 bin metre içme suyu şebekesi döşenecek, su depoları inşa edilecek. Proje kapsamında Dicle'nin halk sağlığı açısından tehdit oluşturan asbestli boruları değiştirildi. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında 800 metrelik asbestli borular yerinden söküldü yerine sağlıklı 80 milimetre çapında HDPE borular döşendi. Hani'nin Kuyular ve Gürbüz, Sur'un ise Sati, mahalleleri ile Kocaköy'deki içme suyu şebekesi döşenmesi çalışmalarını da tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Çüngüş'te 500 metreküplük su deposunun inşaat çalışması sürdürüyor.

YENİ ŞEBEKE VE SU DEPOLARI İNŞAATI BAŞLAYACAK

Yapım işi kapsamında Kayapınar'ın Avcısu, Kulp'un Aygün, Ergani, Lice ve Hazro'nun ilçe merkezlerinde içme suyu şebekelerinin döşenmesi, Eğil merkezde 100 metreküplük ayaklı su deposunun yapımı ile Çınar'ın Bellitaş Mahallesi'nde su havzasının rehabilitasyonu yapım çalışmalarına kademeli olarak başlanacak. Projenin önümüzdeki ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.