Doğu Guta’daki drama Adana kayıtsız kalmadı

ADANA Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Doğu Guta mazlumları için yardım tırları gönderdi. "Suriye'de İnsanlık, insanlar eliyle parçalanırken, insani benliğimize uzanıp dost ellerimizi uzatmayı bir insanlık borcu bildik diyen Adana Dosteller Başkan Yardımcısı Bülent Mutlu, "Savaşın ve yıkımın kol gezdiği yakın coğrafyamıza, komşularımıza kayıtsız kalmadık. Mazlumlara acil yardım götürme fikrimizi bağışçılarımızla paylaştık. Bağışçılarımızın desteği ile İdlip kırsalına sığınan ihtiyaç sahiplerine dost ellerimizi uzattık" dedi. Bereket Versin Hayır Grubu ve Sunar Şirketler Grubu'nun desteğiyle 2 bin gıda kolisi, 25 ton un, bit spreyi ve kaşıntı losyonu gibi ihtiyaç maddeleri Türk Kızılay'ı eliyle İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

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