Gazi Yüksel’in resim sergisine büyük ilgi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, 12'nci Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'ne katılarak 3 etkinlik gerçekleştirdi. Gazi Yüksel'in Adana Altınoran Sanat Akademisi'nde açılan 'Duvarlarımız' adlı kişisel resim sergisine KKTC Mersin Konsolosu Ayşen İnanıroğlu da katılarak destek verdi. Mersin Fotoğraf Derneği'nde iki sunum gerçekleştiren Yüksel, büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Yüksel, Adana Rotary Kulübü'nün düzenlediği 15'inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması jürisinde de yer aldı.

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