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’in resim sergisine büyük ilgi

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Gazi Yüksel’in resim sergisine büyük ilgi

(YDÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi , 12'nci Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'ne katılarak 3 etkinlik gerçekleştirdi. Gazi Yüksel'in Altınoran Sanat Akademisi'nde açılan 'Duvarlarımız' adlı kişisel resim sergisine Konsolosu Ayşen İnanıroğlu da katılarak destek verdi. Mersin Fotoğraf Derneği'nde iki sunum gerçekleştiren Yüksel, büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Yüksel, Adana Rotary Kulübü'nün düzenlediği 15'inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması jürisinde de yer aldı.

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Gazi Yüksel’in resim sergisine büyük ilgi
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