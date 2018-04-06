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Gaziantep’e odaklandı

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Gaziantep’e odaklandı

, 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda yarın 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma-koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular istasyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde orta ve şut çalışması yapan takım, idmanı dar alanda çift kale maç yaparak sonlandırdı. Turuncubeyazlılar, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Gaziantep’e odaklandı
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