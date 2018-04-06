Kupalar özel çocuklardan

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Engel Atlama Anadolu Binicilik Yarışları'nın ilk ayağı 6-8 Nisan tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek. Adana Atlı Spor Kulübü yarışlar öncesi Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza attı. Otizmli çocukları aileleriyle beraber kulüpte ağırlayan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Cerit, çocuklara güzel bir gün yaşattıklarını söyledi. Etkinlikte özel çocuklar atları sevdi, binicilerle oyun oynadı. Cerit, Engel Atlama Anadolu Binicilik Yarışları'nı otizmli çocukların aileleriyle birlikte izleyeceğini ve dereceye giren binicilere kupalarını otizmli çocukların vereceğini belirtti.

DERNEĞE BAĞIŞLANACAK

Cerit, yarışlarda elde edilecek ödüllerin otizmli çocuklar için özel eğitim derneğine bağışlanacağını da sözlerine ekledi. Adana Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatoş Başak Şen de Adana Atlı Spor Kulübü'ne özel çocuklara verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Etkinlik sonunda otizmli çocukları atları severek, şeker verdi.