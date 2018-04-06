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’de 6 bin paket ele geçirildi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Mersin’de 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı, nakli ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sürücülüğünü H.Ö.'nün yaptığı bir aracı izlemeye alan polis ekipleri, şahsın taşıdığını belirledi. Bunun üzerine aracı durdurarak arama yapan ekipler, aracın çeşitli bölgelerine saklanmış 6 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Mersin’de 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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