Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Minibüsle çarpıştı ikiye bölündü

Minibüsle çarpıştı ikiye bölündü

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Minibüsle çarpıştı ikiye bölündü

'ın Afşin ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Edinilen bilgiye göre, Şahin D.'nin kullandığı 46 AAC 320 plakalı minibüs ile Ömer K.'nin kullandığı 46 EN 964 plakalı otomobil, Afşin-Göksun karayolunda çarpıştı. , çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, minibüsün sürücüsü Şahin D. ile ikiye ayrılan otomobilde bulunan Ömer K. ve Şevket K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüsle çarpıştı ikiye bölündü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN