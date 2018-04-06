‘Petshoplardan köpek ve kedi almayın, bize gelin’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvan sahibi olmak isteyenlerin petshoplardan kedi ve köpek almamalarını istedi. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde öğrencilere hayvanlarını sevdirmek için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı'nda bir etkinlik düzenlendi. Hayvanat bahçesi yetkililerince kontrolü altında hayvanlara dokunan çocuklara hayvanlarla eğlenceli anlar yaşadı. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin petshoplarda kedi ve köpek almamalarını tavsiyesinde bulunan Özsöyler, "Biz ücret veriyoruz" dedi.

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