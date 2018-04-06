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‘Petshoplardan köpek ve kedi almayın, bize gelin’

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
‘Petshoplardan köpek ve kedi almayın, bize gelin’

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvan sahibi olmak isteyenlerin petshoplardan kedi ve köpek almamalarını istedi. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde öğrencilere hayvanlarını sevdirmek için Gaziantep Köpek Barınağı'nda bir etkinlik düzenlendi. Hayvanat bahçesi yetkililerince kontrolü altında hayvanlara dokunan çocuklara hayvanlarla eğlenceli anlar yaşadı. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin petshoplarda kedi ve köpek almamalarını tavsiyesinde bulunan Özsöyler, "Biz ücret veriyoruz" dedi.

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‘Petshoplardan köpek ve kedi almayın, bize gelin’
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