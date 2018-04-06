Şahinbey Belediyesinden Gaziantep’e 120 girişimci daha

Şahinbey Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle belgelerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun elinden aldı. Düzenlenen törene Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra KOSGEB Müdür Vekili Bekir Polat ve protokol üyeleri ile kursiyerler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, KOSGEB belgesi alan girişimcilerin önemli katkılar sağlayacağını belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak, sadece kaldırım ve yol yapmıyoruz. Birçok farklı alanda hizmetlerde bulunuyoruz. Herkesin girişimci olması için girişimcilik kurslarını önemsiyoruz. Bu, zaten Gazianteplilerin ruhunda var. Bir yerde işçi olarak çalışmaktansa kendi işini kurmak çok önemlidir. Hükümetimiz bu anlamda ciddi desteklerde bulunuyor. Girişimcilik kurslarını tamamlayan ve işini resmiyete uygun olarak kuran kursiyerlere KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe, 100 bin TL geri ödemeli faizsiz kredi desteği veriliyor. Bu, hükümetimizin sizlere sunmuş olduğu güzel bir imkân bizlerde buna aracılık ediyoruz. Yeni bir proje daha başlatarak bin kursiyere daha uygulamalı girişimcilik eğitimi vereceğiz. Bununla da ilgili çalışmalarımız başladı. Aldığınız kurslar sonrasında kendi işinizi kurup, yanınızda elemanlar çalıştıracaksınız, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunarak istihdam alanı oluşturacaksınız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin" dedi.

Sözlerine belediye başkanına ve ekibine teşekkür ederek başlayan KOSGEB Müdür Vekili Bekir Polat, Kursiyerlere KOSGEB'in vermiş olduğu destekle ilgili değişikler hakkında bilgiler vererek tavsiyelerde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere katılım belgeleri verildi.