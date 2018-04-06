Sırrıberk Arslan: Bu milletin dirilişini kimse durduramaz

Cumhuriyet'in ilanından sonra ülke olarak tarihimizde yaşadığımız en karanlık gece olan 15Temmuz'da yeniden dirilişe geçen bu milletteki uyanışı artık kimse durduramaz. Bu millet o gece sokaklara dökülüp bayrağını ve ülkesini kurtarırken kaybettiği ya da körelmiş olan özgüvenine yeniden kavuştu.

İşte bugün gerek ülkemiz içinde, gerekse Suriye'de terörle mücadelede destan yazan Türk ordusunun arkasına aldığı en büyük güç ve kudret, 16 Temmuz sabahında dirilişe geçen ve özgüvenine kavuşan Türk milletinin ta kendisidir.

Allah'ın izniyle, bu milletin dirilişini, bu ülkenin ilerleyişini, bırakın dış güçlerin köpeği olmuş bir avuç eniği, arkalarındaki hamilerinin de durdurmaya gücü yetmez.

Teröristlerin çeyrek asırdır akıttıkları şehitlerimizin bir damla kanının, yakınların gözlerinden süzülen gözyaşlarının bir tek tanesinin bile bedelini dahi misliyle alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.

Nereye kadar mı?

Bırakın bu ülkenin yakınında, gölgesinde dahi bir tek terörist kalmayana kadar.

İster PKK'sı, ister YPG'si, ister FETÖ'sü ister şu ister bu çakalı… Kanında hainlik, elinde silah, beyninde bölücülük olan kim varsa topunu temizleyene kadar.

Hem de yaz kış, gece gündüz demeden. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara aralıksız devam edilecek İşte size en taze örnek… Amanoslardaki köpek sürüsü 10 günde, son 20 yılın en büyük darbesini yedi güvenlik güçlerimizden. Polis istihbaratı verdi, asker tepelerine çöktü.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimizle birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürüyor.

Söylediğim gibi en son terörist öldürülünceye kadar… Şehitlerimiz rahat uyuyorlar.

Gözleri arkada değil. Onlar emanet ettikleri vatan topraklarındaki gelişmeleri hepimizden iyi görüyor ve hissediyorlar.

Çünkü onlar cennette.

Gazilerimiz, sizin de akıttığınız o kanınızın tek damlası dahi yerde kalmıyor. Kalmayacak da.

Şehitlerimizin giderken bizlere emanet ettikleri başımızın tacı olan yakınları unutmayın ki o cennete uğurladığınız yakınlarınızın arkasından akıttığınız her damla gözyaşının hesabı soruluyor.

Üçlerin, beşlerin, yedilerin yüzü suyu hürmetine, Cumanız hayrola, şerler defola… Yardımcımız hak ola, varlığımıza, birliğimize, bir ve diri olmamıza dua ile… Cumanız mübarek ola.

BUGÜN NELER OLDU