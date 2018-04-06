Turkuvaz Medya’ya TSYD’den üç ödül

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin düzenlediği 'Spor Başarı Ödülleri'nde Turkuvaz Medya üç ödül birden kazandı. SABAH muhabiri Ziya Ramoğlu ile sayfa sekreterleri Yunus Güven ve Filiz Elmas başarı ödülü aldı. Erdal Fernergiz başkanlığında toplanan Abdulvahap Ünkat, İsmet Ramazan Selçuk, Bekir Karakoca ve Tevfik Dinçkalmış'tan oluşan jüri üyeleri 30 başvuru arasından 18 eseri ödüle layık gördü. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada Ziya Ramoğlu, Fotomaç gazetesinde yayınlanan 'Sözünü Tuttu' haberiyle 'Spor Haberi' dalında ödüle layık görüldü. Yarışmada SABAH Güney sayfa sekreterleri Yunus Güven ile Filiz Elmas da 'Sayfa Düzeni' dalında ödül aldı. Güven, 23 Ocak 2017'de hazırladığı spor sayfasıyla, Elmas da 31 Aralık 2017'de hazırladığı tasarımla ödül aldı.

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