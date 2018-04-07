Adana karnaval ve festivallerle güzel

Türkiye'nin ilk ve tek şehir karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 6'ncısı resmen başladı. Kentin her köşesine yayılan karnaval ateşine 500 binden fazla insanın katılması bekleniyor. Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, karnaval nedeniyle düzenlenen basın toplantısında Adana'nın kültür ve sanat kenti olduğunu belirterek, "Festivaller, karnavallar oldukça Adana'yı daha çok seviyoruz" dedi. Hilton Oteli'nde gerçekleşen buluşmaya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve Karnaval Direktörü İlhami Günsel katıldı. Demirtaş, kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişip kalkınması için 'marka şehir' sıfatının önemine dikkat çekerek, "Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'nın markalaşması yolunda atılan çok önemli adımlardan biridir" dedi. ÜÇ HAFTAYA YAYILACAK
Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise Adana'nın karnavala sahip çıktığını belirterek, "Portakal Çiçeği Karnavalı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Nisan'da Adana'da olma fikrini tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda karnavalımızı üç güne değil üç haftaya yayacağız. Genç, heyecanlı ve dinamik bir kadro oluşturup bayrağı zamanı geldiğinde onlara devredeceğiz. Bu karnaval artık Adana'nın oldu" dedi.