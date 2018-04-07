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Arıcıların derdi erken ilaçlama

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Arıcıların derdi erken ilaçlama
Anamur-Bozyazı Ziraat Odası ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen birinci 'Anne Arı Yetiştiriciliği' kursu tamamlandı. Kursu bitiren 27 kursiyere Anamur Ziraat Odası'nda düzenlenen törenle belgeleri verildi. Arı yetiştiricilerinin en büyük sıkıntılarından birinin, zirai ilaçlamaların zamansız yapılması olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Özellikle çilek üreticilerinden bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Erken ilaçlama komşunun arısına zarar verdiği kadar yetiştirilen çilek kalitesini de düşürüyor" dedi.
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Arıcıların derdi erken ilaçlama
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