Biber EXPO’da biberli baklava

Mersin
'in önemli biber üretim merkezlerinden Akdeniz ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen "biber fuarı" renkli görüntülere sahne oldu. Akdeniz Belediyesi'nce düzenlenen "BİBEREXPO/ Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri", Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki bir spor sahasında açıldı. Bölgedeki birçok firma ve üreticinin stant açtığı fuarda, bir tatlıcının ürettiği "biberli baklava" ile "dolmalık biber tatlısı" davetlilere ikram edildi. Görüntüsüyle dikkati çeken biberli tatlıların tadına bakmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, fuar alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, biberin dünya genelinde rağbet gören tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de üretilen yıllık 2 milyon 600 bin tonun üzerinde biberin 300 bin tonunu Mersin'den karşılandığını aktaran Vali Su, "Fuar, üretici ve tüketicileri bir araya getirme açısından örnek bir proje. Çiftçiler ve üreticilere yeni ufuklar katacağına inanıyorum" dedi. İKİNCİ SIRADA
Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da Mersin'in yeşil biber üretiminde Antalya
'dan sonra ikinci sırada yer aldığı söyledi. Pamuk, "Fuardaki temel amacımız, Mersin'in üretim potansiyelini Akdeniz ve Çukurova bölgesine tanıtarak, yaymak. Adanalıoğlu ve Kazanlı mahalleleri biber üretimi açısında önemli bölgeler. Fuarı, biber üretimindeki yenilikleri üreticilerimizle buluşturmak adına düzenledik" diye konuştu.