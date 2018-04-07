Çukurova Havalimanı ulaşımı birleştiriyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılmakta olan ve Türkiye'nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaat çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana
ziyaretinde altyapı çalışmalarının temmuz ayına kadar bitirileceğini söylediği havalimanında hareketlilik arttı. Adana ve Mersin'in orta yerinde yapılan havalimanı kara ve demiryolu ağıyla iki kente bağlanıyor. TERMİNALE KADAR
Havalimanında süren çalışmaları takip eden AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, yüklenici firmanın Proje Koordinatörü Ferhat Güney'den bilgi aldı. Çukurova Havalimanı'nın 60 ve 45 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacağını belirten Güney, proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımlarının sağlanacağını söyledi. Projeye göre Mersin ile Adana arasındaki D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı sağlanacak. 40 metre genişliğinde 16 km'lik yol yapım çalışması sürüyor. Öte yandan projede yer alan demiryolu hattı ile de Adana ve Mersin'den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek. Demiryolu ile terminal binasının içine ulaşım sağlanacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu avantajıyla hava, kara ve demiryollarının birleştiği bir projeye dönüştü. CAZİBE MERKEZİ
AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, "Havalimanının hizmete girmesiyle bölgemiz Türkiye'nin cazibe merkezi olacak. Başta Tarsus olmak üzere, Çukurova'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacak. Sadece turizm açısından değil, ihracatımızın daha da artması ve güçlenmesi açısından da havalimanı büyük önem arz ediyor. Kargo taşımacılığının güçlü bir şekilde başlatılması, Türkiye'nin en önemli tarım havzası olan Çukurova'da ihracatın katlanmasını sağlayacaktır" dedi.
Altyapı işlemleri temmuz ayına kadar bitirilecek, ardından üstyapı ihalesi yapılacak.
Altyapı projesini üstlenen Bayburt Group, mesaiyi 24 saat esasına göre sürdürüyor.
Havalimanı projesi kapsamında köy yolları için 8 adet üst geçit yapılacak.
Planlamada sapma olmadığı taktirde havalimanı 2019 yılı sonuna kadar bitmiş olacak.
Proje ilk etapta yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yapılacak, gerekirse 30 milyona çıkarılacak.