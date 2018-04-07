Gıda OSB için yer seçimi

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısı düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, kamu ve sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcileri katıldı. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm yönleri ile ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, "Kentimizde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına yönelik yer seçimi yapılması ile ilgili değerlendirmede bulunduk. Yeni istihdam alanları oluşturacak Gıda İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesi konusunda tüm çalışmalara hız verdik. Şimdiden kentimize hayırlı olsun" dedi.