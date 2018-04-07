Hatay yönünü 2019’a çevirdi

AK Parti Hatay
İl Başkanı İbrahim Güler, kongrelerin tamamlandığını, bundan sonraki süreçte AK Parti teşkilatı olarak milletvekilleri, belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte 2019'a yüzleri dönük el ele, omuz omuza birlikte yürüyeceklerini söyledi. Güler, "Kongremize Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra bakanlarımız ve genel merkezimiz büyük ilgi gösterdi. Stadyumda yaparak Hatay'da bir ilki gerçekleştirdik" dedi. 15 yıllık dönemde Türkiye güçlenip, büyürken Hatay'ın da yatırımlardan nasibini aldığını belirten Güler, "15 yıllık AK Parti döneminde Hatay'a yapılan yatırımın değeri 24 katrilyondur. Şimdi gündemimizde Amanos Tüneli var. Orada büyük bir OSB kurulacak. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın limanlara yakınlığı iyi bir seviyeye gelecek. Hem istihdam açısından hem de üretime geçme noktasında önemli bir proje. İskenderun-Cilvegözü otoyol inşaatına da yakında başlanacak" diye konuştu.