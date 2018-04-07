Kahramanmaraş’ın madalya gururu

Kahramanmaraş
'a TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 93. yıldönümü törenlerle kutlandı. Türk bayrağına madalyayı takan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "21 Ocak 1921 tarihinde başlayarak 22 gün ve 22 gece devam eden bu özgürlük mücadelesi Türk Kurtuluş savaşının da ilk kıvılcımını teşkil eder. Bu anlamda Kahramanmaraşlılar işgale karşı direniş yangınının ilk ateşini yakarak tüm yurtta direnme gücünü ve zafere olan inancı artırarak Anadolu'nun da kaderini değiştirmişlerdir" dedi. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törenler çelenklerin sunumu ile başladı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç Atatürk Anıtına çelenkleri sundular. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına takmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı okundu. MADALYALI TEK ŞEHİR
İstiklal Madalyasının normal şartlarda kişilere verildiğine dikkat çeken Başkan Erkoç, "Madalyaların en önemlisi bizzat cephede çarpışarak üstün başarı gösteren asker, sivil ve şehit düşenlerin ailelerine verilmekte olan Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'dır. İşte dünya tarihinde ilk defa bu madalyaya sahip olan şehir ise Maraş'tır. Maraş kurtuluş mücadelesine baktığınızda, düzenli birlikler olmadan, bizzat halkın kararlı bir tavırla döneminin en güçlü ordularından birine karşı koymasını görürsünüz" diye konuştu.