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Kayısıda kayıp yüzde 70

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Kayısıda kayıp yüzde 70
Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, sıcaklıkların son 3 gecedir sıfırın altında düşmesi nedeniyle ilçede erken çiçek açan kayısıların yüzde 60-70'ini don vurduğunu söyledi. Don olayının ardından bahçelerde inceleme yapan Başkan Bulut, kayısının en nazik döneminde olduğunu belirterek, ekonomik kaybın 100 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydetti. Kayısının erken çiçek açtığı düşük rakımlı bölgelerde sıcaklığın gece eksi 3 dereceye düşmesi ağaçları adeta yakıp geçti. Sabah saatlerinde bahçelerini kontrol eden üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğradı. Don olayının yaşandığı günün ardından bölgedeki kayısı bahçelerinde ziraat mühendisleriyle incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Ali Bulut, manzaranın hiç de iç açıcı olmadığını söyledi.
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Kayısıda kayıp yüzde 70
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