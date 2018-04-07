Kızılay’a kan vermek için kuyruğa girdiler

Adana
Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda emniyet personeli, 'Kan ver, 3 can kurtar' sloganıyla başlatılan kampanyada kan bağışında bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü binasında Türk Kızılay Adana Şubesi'nin işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılarak kan verdiği etkinlikte, polisler kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu. Müdür Yıldız, bir iyilik hareketi olan Kızılay'a kan vererek Polis Haftası etkinliklerini başlattıklarını belirterek, vatandaşları kan vermeye davet etti. Kan bağışı etkinliğinde Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da yer aldı.