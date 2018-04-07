Polis parayı kurtardı şimdi sahibini arıyor

Adana
polisi sahte polislere yaptığı teknik takip esnasında korkutularak dolandırılan bir kişinin yatırdığı yüklü miktarda parayı bloke koyarak kurtardı. Ancak polis, ATM'den dolandırıcılara para yatıran mağdur kişinin T.C. kimlik numarasını yanlış girdiği için kimliğini tespit edemedi. Ekipler, yüklü miktarda yatırılan paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. PARA GÖNDERDİ
Olay 1 Mart Pazar günü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bulunan bir ATM'de meydana geldi. Kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtan dolandırıcılar kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşa telefonla ulaştı. Dolandırıcılar telefondaki vatandaşı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan korkutarak para istedi. Korkup para yatırmayı kabul eden mağdur, üniversitedeki ATM'ye giderek kendi önce kendi kimlik numarasını girdi, ardından sahte polislerin verdiği numaraya yüklü miktarda para gönderdi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip yaptığı dolandırıcılardan birisinin yüklü miktarda dolandırıcılık yaptığını tespit edince harekete geçti. Verilen kimlik numarasına yatırılan para polis tarafından bloke edildi. Polis sahte polislerden parayı kurtardı ancak mağdur kişinin kendi kimlik numarasını yanlış girmesinden dolayı kimliğini tespit edemedi. Hırsızı yakalayıp parayı kurtaran polis, şimdi de mağduru bulmak için çalışıyor.