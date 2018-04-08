Başına tuğla düşen mühendis hayatını kaybetti

HATAY'IN
Samandağ ilçesinde inşaatın 11. katında çalışan işçilerin kazara düşürdüğü tuğla, zemin katta çalışan mühendis Mehmet Cabir Günay kafasına düştü. Ağır yaralanan mühendis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Şükrü Kanatlı Mahallesi Belediye Toplu Konutları inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; inşaatın 11. katında çalışan N.K. ve M.Y. temizlik yapıkları sırada aşağıya tuğla düşürdü. Düşen tuğla zemin katta bulunan inşaat mühendisi Mehmet Cabir Günay'ın kafasına gelerek ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan
genç mühendis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Günay dün Samandağ'da toprağa verildi.