Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Başına tuğla düşen mühendis hayatını kaybetti

Başına tuğla düşen mühendis hayatını kaybetti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Başına tuğla düşen mühendis hayatını kaybetti
HATAY'IN Samandağ ilçesinde inşaatın 11. katında çalışan işçilerin kazara düşürdüğü tuğla, zemin katta çalışan mühendis Mehmet Cabir Günay kafasına düştü. Ağır yaralanan mühendis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Şükrü Kanatlı Mahallesi Belediye Toplu Konutları inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; inşaatın 11. katında çalışan N.K. ve M.Y. temizlik yapıkları sırada aşağıya tuğla düşürdü. Düşen tuğla zemin katta bulunan inşaat mühendisi Mehmet Cabir Günay'ın kafasına gelerek ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç mühendis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Günay dün Samandağ'da toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başına tuğla düşen mühendis hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN