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Bilardo il birinciliği ’da sona erdi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Bilardo il birinciliği Adana’da sona erdi
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Yıldız Kız ve Erkekler 8 Top Pool Bilardo İl Birinciliği tamamlandı. Akademi Bilardo Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 6 okuldan 16 sporcu katıldı. Bilardo İl Temsilcisi Akif Güvenmez, katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Yapılan müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Dilanur Karagöz, Ayşe Nisa Esen, Nehir Kaya, Suna Kuyucu dereceye girdi. Yıldız Erkeklerde Emre Can Helvacı, Caner Yeni, Buğra Davdav, Turan Dönmez Zafer, Metin Halis ve Batuhan Kalkan kupa alan isimler oldu. Bilardo tutkunlarına kupaları düzenlenen törende verildi.
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Bilardo il birinciliği Adana’da sona erdi
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