Bölge ekonomisine karnaval dopingi

Adana
'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı için kente yerli yabancı turist yağdı. Karnaval Adana ekonomisine üç günde yaklaşık 85 milyon liralık bir katkı sağladı. Karnaval, Mersin, Tarsus, Osmaniye, Hatay ekonomisine can verdi. Yarım milyondan fazla insan coşkuyu yaşamak için Adana sokaklarında yerini aldı. NİSAN'DA ADANA'DA
Karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt, "Karnaval yalnızca Adana ekonomisine değil komşu kentlere de ekonomik fayda sağlamıştır" dedi. Bozkurt, karnavalın ekonomik açıdan Adana'ya büyük katkı yaptığının altını çizerek "Yola çıkarken herkesin nisan ayında Adana'da olmasını hedefledik. Nisan'da Adana'da olmak ve bu güzelliği yaşatmak amacımızı asım adım hayata geçiriyoruz" dedi. MERSİN, HATAY, OSMANİYE
Bozkurt, "Adana'daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Keza komşu kentlerimizde de aynı durum söz konusu. Yani Adana'da düzenlediğimiz karnavalımız Mersin, Tarsus ekonomisine de Osmaniye ekonomisine de hatta Hatay ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu da ayrıca bizlere mutluluk veriyor" dedi. ADANA'YA YAYILIYOR
Yarım milyondan fazla insanın bu coşkuyu yaşamak için Adana sokaklarında yerini aldığını söyleyen Bozkurt, "Her yıl Adana dışından gelecek konuklarımız ile birlikte karnavalın Adana'da 80-85 milyon liralık Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi meydana getirdiği ortaya çıkıyor. Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana'ya yayılıyor" şeklinde konuştu. KOSTÜM YARIŞMASI
Karnaval kapsamında düzenlenen Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Gala Gecesi etkinliğinde, tasarım yarışmasında finale kalan 10 kostümü giyen mankenler jüri karşısına çıktı. Jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği Gülşah Çiftçi'nin tasarımı elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.