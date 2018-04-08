GSO’da yeni başkan Adnan Ünverdi

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası (GSO) başkanlığına Adnan Ünverdi seçildi. GSO Meclis Salonu'nda yapılan seçimde, tek aday olan Adnan Ünverdi, 65 meclis üyesinden 61'inin oyunu alarak başkanlığa getirildi. Ünverdi, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluklarını bildiklerini, kentin ve ülkenin ekonomisini geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.GSO olarak çok önemli projelere imza attıklarını, kendi başkanlığı döneminde de kentin sanayisini yönlendirmek için çalışacaklarını belirten Ünverdi, "Farklı bir çağa, endüstri 4.0 çağına girdik. Bu çağa, değişime uymak zorundayız. Eğer değişime ayak uydurmazsak, işimizin bizi değiştireceğinin farkındayız. Bu anlamda yapacağımız çok iş var" dedi.Ünverdi, "Meclis üyelerimizle beraber bu çağın üstesinden geleceğimize, ülkemize katkı sunacağımıza inanıyorum. Meclisimizde 3 kadın üyemiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Görevini Ünverdi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu da bugüne kadar birlik, beraberlik içinde ülkenin ve şehrin geleceği için çalıştıklarını dile getirdi.