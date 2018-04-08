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İskenderun Belediye BAL’a çıktı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
İskenderun Belediye BAL’a çıktı
Hatay Süper Amatör Küme Play- Off karşılaşmasının son haftasında İskenderun Belediye Spor, Samandağ Spor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, iki takım kaptanları ve maçın hakemleri Ömer Yüzer, Ahmet Fındık ile Münir Dadı'ya çiçek vererek başarı diledi. Gelecek sezon BAL'da mücadele etmeye hak kazanan İskenderun Belediye Spor'da maç sonunda taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Kaymakam Recep Soytürk, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. İskenderun'un kupasını Tertip Komitesi Başkanı Müfit Tatlı ile ASKF Başkan yardımcısı Ayhan Dik verdi.

Birlikte kutladılar
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan İskenderun Belediye Spor şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.
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İskenderun Belediye BAL’a çıktı
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