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Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif sergisi açıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen "Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif II sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi fuayesinde açıldı. Açılışa Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Serginin Sanat Yönetmeni Ve Küratörü Dr. Mustafa Hastürk, Rektör yardımcıları, öğetim üyeleri, ressamlar ve sanat severler katıldı.
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Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif sergisi açıldı
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