Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mavi Şimşekler Manisa’yı devirdi

Mavi Şimşekler Manisa’yı devirdi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Mavi Şimşekler Manisa’yı devirdi
Adana Demirspor ölüp ölüp dirildiği karşılaşmada Grandmedıcal Manisaspor'u 2-1 mağlup etti. Maddi kriz nedeniyle 'ya eksik kadro ile Manisaspor 13. dakikada Alper Önal ile öne geçti. 1-0 Bu golle büyük şok yaşayan mavi-lacivertli sonuma odasına üzgün gitti. Teknik direktör Mustafa Uğur'un hamlesi sonuç getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım 49. dakikada Yiğitcan Erdoğan'ın golüyle durumu eşitledi. 1-1 Karşılaşmada son sözü 87'de Theo Mendy söyledi. 2-1 Bu skorla çok önemli bir üç puan alan Adana Demirspor galibiyet coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşadı. Teknik patron Uğur, "Kazanmak güzel şey" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi Şimşekler Manisa’yı devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN