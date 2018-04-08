Mavi Şimşekler Manisa’yı devirdi

Adana
Demirspor ölüp ölüp dirildiği karşılaşmada Grandmedıcal Manisaspor'u 2-1 mağlup etti. Maddi kriz nedeniyle Adana
'ya eksik kadro ile Manisaspor 13. dakikada Alper Önal ile öne geçti. 1-0 Bu golle büyük şok yaşayan mavi-lacivertli sonuma odasına üzgün gitti. Teknik direktör Mustafa Uğur'un hamlesi sonuç getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım 49. dakikada Yiğitcan Erdoğan'ın golüyle durumu eşitledi. 1-1 Karşılaşmada son sözü 87'de Theo Mendy söyledi. 2-1 Bu skorla çok önemli bir üç puan alan Adana Demirspor galibiyet coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşadı. Teknik patron Uğur, "Kazanmak güzel şey" dedi.