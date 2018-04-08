Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > MTSO’nun Meclis Başkanı İzol oldu

MTSO’nun Meclis Başkanı İzol oldu

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
MTSO’nun Meclis Başkanı İzol oldu
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanlığı'na, işadamı Hamit İzol seçildi. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerini belirleyen MTSO'da, bugün yeni yönetim kurulu üyeleri ile meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. Önceki dönem Meclis Başkanı Mahmut Arslan'ın aday olmadığı MTSO Meclis Başkanlığı için 4 aday yarıştı. Meclis üyelerinin oyu ile belirlenen seçimler sonucunda, 38 oy ile Hamit İzol MTSO'nun yeni Meclis Başkanı oldu. Diğer adaylar Ahmet Akın 7, Hüseyin Çalışkan 26, Serhat Dövenci ise 23 oy aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MTSO’nun Meclis Başkanı İzol oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN