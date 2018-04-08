‘Şehrim 2023’ otobüsü Adana’da

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının 'Şehrim 2023' projesi kapsamında yola çıkan otobüs Adana
'ya ulaştı. Otobüsü AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, İl Kadın Kolları Sevil Can, İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Güler, Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti. VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYOR
Başkan Fikret Yeni ile programa katılanlar, 2023 yılından beklentilerini yazarak otobüs önüne konulan sandığa attı. Otobüsün AK Parti Genel Merkezi önünden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yolcu edildiğini anımsatan Yeni, proje kapsamında vatandaşlara nasıl bir şehir ve çevrede yaşamak istediklerinin sorulduğunu kaydetti.