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Uzatmada güldüler

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Uzatmada güldüler
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi, ASKİ Spor ile oynadığı maçı 83-76 kazandı. Normal süresi 71-71 biten karşılaşmanda mutlu sona ulaşan Yakın Doğu taraftarını mutlu etti. Adana ASKİ Spor ise kötü gidişatını sürdürdü. Ev sahibi takım bu skorla tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Adana ASKİ kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu. Normal sürede başa baş bir oyun ortaya koyduk. Ancak uzatmada istediğimiz sonucu aldık. Mutluyuz" dedi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Adanalı basketbolcular taraftarlardan özür diledi.
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Uzatmada güldüler
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