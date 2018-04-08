Uzatmada güldüler

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ilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi, Adana
ASKİ Spor ile oynadığı maçı 83-76 kazandı. Normal süresi 71-71 biten karşılaşmanda mutlu sona ulaşan Yakın Doğu taraftarını mutlu etti.
Adana ASKİ Spor ise kötü gidişatını sürdürdü. Ev sahibi takım bu skorla tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Başantrenör
Zafer Kalaycıoğlu, çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Adana ASKİ kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu. Normal sürede başa baş bir oyun ortaya koyduk. Ancak uzatmada istediğimiz sonucu aldık. Mutluyuz"
dedi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Adanalı basketbolcular taraftarlardan özür diledi.