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Ali’nin si emniyet müdüründen

’ta çok istediği alınmayınca kendine zarar veren yüzde 93 engelli , Müdürü Doğan İnci’nin misafiri oldu, büyük sürpriz yaşadı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Ali’nin takım elbisesi emniyet müdüründen

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Müdürü Doğan İnci tarafından İl Emniyet Müdürlüğü binasında başarılı personeli ödüllendirme töreninde sürpriz bir ziyaretçi geldi. 23 yaşındaki engelli , özel kaleme telefonla ulaşarak emniyet müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. Müdür Doğan İnci, polis aracı ile emniyete getirttiği engelli gence sürprizi yaptı.

POLİSLERE ÖDÜL
Emniyet Müdürü İnci, geçtiğimiz günlerde 'ta 5 kişiyi katledip, kaçan kişiyi yakalayan polisleri de makamında kabul etti. Operasyonu gerçekleştiren nöbetçi Emniyet Müdürü Sebahattin Poçulu, Asayiş Şube, Güvenlik Şube ve Muhabere Elektronik Şubeden oluşan 10 kişilik personele ödül verdi. Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, "Arkadaşlar canlarını ortaya koyarak şahsı silahla birlikte yakalayarak üstün başarı gösterdiler" derken, müdürü Doğan İnci, "5 kişiyi katleden caniyi yakalamak için üstün bir başarı gösterdiniz, hepinize teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Ali’nin takım elbisesi emniyet müdüründen
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