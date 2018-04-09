Başkan Çetin’den polislere teşekkür

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, 'Polis Haftası' dolayısıyla görevi başındaki polisleri ziyaret ederek günlerini kutladı. AK Parti İlçe Teşkilatı'ndaki polis noktasında görev yapan polis memurunun gününü kutlayarak programına başlayan Başkan Şahin Çetin, daha sonra beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında görevi başındaki polisleri ziyaret ederek çikolata ikramında bulundu. Ziyaret ettikleri polis merkezleri ve uygulama noktalarındaki polis memurlarıyla oturup çay içip, sohbet eden Başkan Şahin Çetin, polislerin haftasını kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.

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