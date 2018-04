Batı’nın gerçek yüzü Goree’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il kongresinde "Senegal'deki Köle Adası'nın (Goree) dili olsa da sömürge dönemini anlatsa. Başkan gençleri alacak, bu adaya götürecek. Tamam mı başkan?" sözlerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç, gençlerden oluşan kafileyi adaya gönderdi. Uzun süre Fransız sömürgesinde kalan adayı ziyaret eden gençler, 28 köle evinden biri olan ve müzeye dönüştürülen binayı gezdi.

KAFİLEYİ ADAYA GÖNDERDİ

Şubat ayında yapılan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi belediye başkanımız gençleri alacak, Senegal'e Goree Adası'na götürecek ve o burada nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğu, insan hayatının ne kadar ucuzlatıldığını orada bizzat görme imkanını bulacaklar. Bu milletin ne kadar adil, ne kadar yüce, ne kadar güçlü bir millet olduğunu anlama imkanını buluruz. Tamam mı Başkan?" sözlerinin ardından Başkan Erkoç, gençlerden oluşan kafileyi, her köşesinde köle ticaretinin izlerini taşıyan adaya gönderdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin gezi organizasyonu sorumlusu Harun Dedeoğlu, ziyaretin çok verimli geçtiğini ve belli periyotlarla başka grupları da adaya götürmeyi planladıklarını söyledi. Dedeoğlu, adadaki tek caminin önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Goree Camisi, adada İslamiyet'i temsil noktası konumunda. Ada halkının caminin restorasyonu konusundaki istekleri için elimizden geleni yapacağız inşallah" dedi.

28 KÖLE EVİ VAR

Kafiledeki gençlerden Ali Çam da adada gördüklerinin kendisini çok etkilediğini ve üzdüğünü söyledi. Çam, "Bize medeniyet dersi vermeye çalışan Batı'nın gerçek yüzünü bu topraklarda en iyi şekilde gördük. Goree Adası'nda bulunan 28 köle evinden sadece 1 tanesi müzeye çevrilmiş. İnsanlığın unutulduğu, her yerde medeniyeti savunan sömürgeci anlayış devletlerinin insanlığa yaptığı en büyük ayıp Goree Adası'nda saklı. Afrika'nın belirli bölgelerinden toplanan kölelerin bu adaya getirilerek köle evlerinde her türlü işkenceye maruz kaldığını, tava, tencere veya bir at karşılığı on insan satıldığını bizzat dinledik" diye konuştu.