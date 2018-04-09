Devamı gelecek

Gaziantep deplasmanından üç puanla dönerek 40 puan barajına ulaşan Adanaspor'un yüzü gülüyor. Teknik sorumlu Eyüp Arın sahada kendilerine karşı mücadele eden Gaziantepspor'a saygı duyduklarını belirtti. Arın bu galibiyetle takımın rahat bir nefes aldığını belirterek, "Kazandığımız için mutluyum. Devamını getireceğiz" dedi.

SORUMLULUK ARTTI

Arın, "Üç haftadır aldığımız puanlar soluklanmamızı sağladı. İşimizi ciddi yapmak zorundayız. Erken bulduğumuz gol, oyuncularımızın rehavete kapılmasını sağladı. Gaziantepspor, bizi zorladı. İkinci golü attıktan sonra dirençleri kırıldı. Oyuncularımı kutluyorum ancak onur mücadelesi veren Gaziantepspor'u ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

ÜÇ MAÇ 7 PUAN

Takımının son üç haftada oynadığı Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Gaziantepspor maçlarından 7 puan topladığını belirten Arın, "Gerçek oyunumuzu oynamaya başladık. Ligde kalan maçlarda aynı oyun disiplini ile mücadele edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Adanaspor hak ettiği yere gelecektir" şeklinde konuştu.

"ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor'a 3-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Faik Demir, müsabakada şansın yanlarında olmadığını söyledi. Teknik adam Demir, mücadelede güzel bir oyun ortaya koyduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini belirtti. Oyuncularını sergiledikleri performanstan dolayı kutlayan Demir, "Şans bizden yana değildi. Adanaspor'u tebrik ediyorum. 86'ncı dakikaya kadar 1-0 gerideydik, daha sonra peş peşe goller yedik. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.